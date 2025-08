Cosenza quando il primo colpo? Piace Langella del Rimini

A un mese dall’inizio del calciomercato il Cosenza non ha ancora compiuto una mossa in entrata. Una particolaritĂ all’interno di una stagione cominciata con notevole ritardo da parte dei silani sul piano organizzativo. I prossimi giorni, tuttavia, potrebbero segnare l’inizio delle strategie del direttore sportivo Fabio Lupo, che monitora attentamente le possibili occasioni di mercato che potrebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cosenza, quando il primo colpo? Piace Langella del Rimini

In questa notizia si parla di: cosenza - primo - colpo - piace

Pallanuoto femminile, Brizz Nuoto e Cosenza vittoriose nel primo match dei play-out in Serie A1 - Vanno in archivio le sfide valide per gara-1 delle finali play-out della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: vittorie interne per Brizz Nuoto e Cosenza, che si portano ad una sola vittoria dalla salvezza ed il conseguente accesso alla Conference Cup 2025-2026, mentre rischiano la retrocessione in Serie A2 e sono spalle al muro Lazio ed Ancona.

Cosenza lancia il primo “Festival delle Eccellenze 2025”: un premio per chi investe e crea valore in Calabria - La Camera di Commercio di Cosenza annuncia la prima edizione del Festival delle Eccellenze 2025, un nuovo appuntamento dedicato a celebrare e premiare le imprese calabresi che hanno scelto di restare, tornare o investire nel territorio, contribuendo concretamente allo sviluppo economico locale.

SPECIALE CALCIOMERCATO - Il Catanzaro perde Pompetti, e c'è un nome nuovo. Cosenza, fiumi di parole. Crotone, le sensazioni di Emilio Longo. Reggina a... Vai su Facebook

Calciomercato Salernitana, primo colpo in attacco: ecco il bomber Ferrari; Calciomercato live 2024: le trattative dell’estate; Colpo di mercato del Messina Futsal, preso il pivot argentino Matias Sanz.

Il Mantova vince e inguaia il Brescia. Cosenza sempre più ultimo - Cade il Pisa, profondo rosso Cosenza, colpo Mantova Tra Brescia e Mantova succede letterlamente di tutto. Da tuttosport.com