Cosa puoi fare a Bologna nel weekend? Ecco gli eventi dall' 1 al 3 agosto

Il fine settimana a Bologna è pieno di musica, cinema ed eventi a cui non si può mancare. Da oggi a domenica 3 agosto ecco tutti gli appuntamenti in calendario da non perdere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa puoi fare a Bologna nel weekend? Ecco gli eventi dall'1 al 3 agosto

#PoliTOweekly 26 luglio - 1 agosto Ecco la newsletter con tutte le novitĂ dal mondo #PoliTO: tutti gli eventi e appuntamenti scientifico-culturali, i seminari, le call e i bandi e gli articoli di approfondimento del magazine #PoliFlash https://www2.polito.it/new Vai su Facebook

Eventi 1° agosto a Bologna e dintorni: la band “Lo straniero”, “The Brutalist” alla Puccini - Band che si distingue fin da subito vincendo il Premio De Pascale per il miglior testo al Rock Contest di Controradio e guadagnandosi un posto tra i gruppi selezionati da MTV New Generation. Scrive msn.com

Wes Anderson ospite a bologna con quattro eventi tra proiezioni e presentazioni estive - Wes Anderson torna a Bologna per quattro eventi tra proiezioni e presentazioni al cinema Modernissimo e piazza Maggiore, promuovendo anche il restauro di film classici come Days and Nights in the Fore ... Segnala gaeta.it