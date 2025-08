Cosa fare nel weekend in Irpinia | sagre feste spettacoli

  Festa della Pasta a MontellaGli amanti della buona cucina e delle tradizioni locali non possono assolutamente mancare alla Festa della Pasta, in programma domenica 3 agosto presso il parcheggio di via M. Cianciulli. Un evento imperdibile all’insegna del gusto, dell’intrattenimento e del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: cosa - fare - irpinia - sagre

Cosa fare a Napoli, eventi da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 - Scopri tutti gli appuntamenti del weekend da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025 a Napoli e in Campania: visite guidate, spettacoli, mostre, teatro, musei, concerti gratis, e le ultime novità del cinema.

Weekend a Frosinone e provincia, cosa fare sabato 17 e domenica 18 maggio - Un fine settimana ricco di eventi per tutti i gusti, per grandi, famiglie e bambini. Seguite i nostri consigli! "Libri di primavera" Â Torna anche per il 2025 la rassegna letteraria "Libri di Primavera" ad Arce.

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda - Il decreto Elezioni è ora legge: tra le novitĂ c'è la sperimentazione nel 2025 del voto per i fuori sede, che quest'anno possono partecipare alle consultazioni referendarie se si trovano fuori dal comune di residenza per motivi di lavoro, studio o di cura.

Eventi e Sagre in Campania Vai su Facebook

Cosa fare nel weekend in Irpinia: sagre, feste, spettacoli; Cosa fare nel weekend dal 25 al 27 luglio in Irpinia: sagre, feste e musica; Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 10 al 13 luglio 2025.

Cosa fare questo weekend in montagna: 7 eventi freschi tra musica, sagre e sentieri - Scoprire la montagna d’estate significa immergersi in un mondo fatto di natura, tradizioni e appuntamenti unici. nordest24.it scrive

Cosa fare nel weekend del 13-15 giugno, le sagre e gli eventi più ... - 15 giugno, le sagre e gli eventi più belli in Italia ... Da siviaggia.it