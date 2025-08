Cosa fare anche gratis a Trento dall’1 al 3 agosto | tutti gli eventi

Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’1 al 3 agosto?Sagre e festeAssedio al castello di Ossana. Nobili e soldati combatteranno per il dominio del Castello in un viaggio epico nel cuore del medioevo trentino?Da venerdì 1 a domenica 3 agosto 2025, il borgo di Ossana ospita “L’Assedio al Castello. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto - La sfida vinta per 2-0 contro il Monza ha chiuso un`amara stagione per il Milan. Un`annata che si è conclusa fuori da ogni possibile discorso.

Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto | Serie A - 2025-05-25 19:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

A Milano arrivano caldo e afa come in pieno agosto: ecco cosa succederà - Caldo afoso, intenso e pesante. In una parola: estivo. È quello che succederà nei prossimi giorni all’ombra (non troppo fresca, viene da dire) della Madonnina a secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.

Musei gratis, cinema all'aperto, fiere e musica: cosa fare nel primo weekend di agosto tra Firenze e dintorni #firenze https://055firenze.it/art/235676/eventi-primo-weekend-di-agost… Vai su X

Elisa Pretto's Photos. Gur Sidhu, Kaptaan · Iceman. Agosto a Torino? Ecco cosa fare Cinema sotto le stelle dal 15 giugno al 23 agosto – Proiezioni all’aperto in varie location torinesi: da piazze a cortili storici, per vivere il cinema en plein air Mappa Mu Vai su Facebook

Weekend a Roma: 12 eventi da non perdere sabato 2 e domenica 3 agosto; Musei gratis a Torino e in Piemonte: i luoghi della cultura e dell'arte tutti da visitare domenica 3 agosto; Domenica al Museo: Musei gratis a Napoli e in Campania il 3 agosto 2025.

Sagre ed eventi gratuiti nel weekend del 2 e 3 agosto: cosa fare regione per regione - Ecco cosa fare nel fine settimana da sabato 2 agosto a domenica 3 agosto, regione per regione, dalle sagre in Toscana al MagicLand Fun Festival nel Lazio ... Riporta fanpage.it

Musei gratis in Toscana domenica 3 agosto, la guida provincia per provincia - Il mese comincia nel migliore dei modi per chi resta in città e vuole visitare i suoi scrigni d’arte. Come scrive lanazione.it