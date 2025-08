Cosa fare a Catania nel weekend | tutti gli eventi

Primo weekend di agosto scoppiettante tanti sono gli appuntamenti di diverso tenore in programma a Catania e provincia.Ragalna ospita l'edizione dello ‘Street Traditional Food’, Nicolosi la manifestazione ‘Dalla neve alla granita e dal grano al pane’, Radicepura aprirà le sue porte per ‘Garden in. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

"STMicroelectronics, a Catania si assume ad Agrate si licenzia": la rabbia dei sindacati (e che cosa chiedono non solo all'azienda) - STMicroelectronics: la situazione (in Brianza) è sempre più tesa. Mentre il colosso dei microprocessori ha annunciato di investire sul sito di Catania con la previsione di assumere oltre 2mila lavoratori, ad Agrate Brianza è arrivata la prima doccia fredda: entro l’estate non verranno rinnovati i.

Scuola 'Cesare Battisti' cinturata dalla polizia a Catania, arrestati due minorenni: cosa stavano rubando - Due minorenni arrestati per tentato furto in una scuola di Catania. Colti in flagrante dalla Polizia, sono stati fermati mentre cercavano di fuggire.

Trafficanti di droga legati a Cosa nostra, 12 arresti tra Catania e Reggio Calabria - Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto dei reparti specializzati dell’Arma, hanno eseguito u n’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 soggetti nelle province di Catania e Reggio Calabria, emessa dal gip di Catania su richiesta della Dda.

Eventi Catania, cosa fare nel weekend: tra musica, tradizioni e cultura - Eventi Catania: Agosto si annuncia ricco di eventi e manifestazioni culturali a Catania e nei suoi dintorni, perfetti per chi vuole godersi l’estate all’insegna della musica, della tradizione, del buo ... Si legge su catania.liveuniversity.it

Cosa fare a Catania: tutti gli eventi del weekend - La musica è l'indiscussa protagonista di questo weekend di luglio: ma sono come sempre tanti gli appuntamenti a Catania e provincia ... Lo riporta cataniatoday.it