Cosa fare a Brescia sabato 2 e domenica 3 agosto

Eccoci alle porte del mese più lento e vacanziero dell'anno. No, nemmeno ora riposa la scintillante macchina del divertimento nella provincia bresciana. Agosto, anzi, è più di ogni altro il mese delle sagre e dei festival - musicali, teatrali, artistici. Tra le ricorrenze più sentite di questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: agosto - cosa - fare - brescia

Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto - La sfida vinta per 2-0 contro il Monza ha chiuso un`amara stagione per il Milan. Un`annata che si è conclusa fuori da ogni possibile discorso.

Milan, ultima spiaggia della stagione: cosa deve succedere per evitare i preliminari di Coppa Italia ad agosto | Serie A - 2025-05-25 19:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

A Milano arrivano caldo e afa come in pieno agosto: ecco cosa succederà - Caldo afoso, intenso e pesante. In una parola: estivo. È quello che succederà nei prossimi giorni all’ombra (non troppo fresca, viene da dire) della Madonnina a secondo le previsioni dei meteorologi di 3Bmeteo.

LEGGI QUI: https://primabrescia.it/tempo-libero/cosa-fare-nel-week-end-a-brescia-e-in-provincia-gli-eventi-di-sabato-5-e-domenica-6-luglio-2025/ PrimaBrescia è ora anche un canale WhatsApp. In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della gior Vai su Facebook

Sagre, festival e mostre: tutti gli eventi del weekend; Concerti, festival e feste di paese: tutti gli eventi del weekend; Cosa fare in Agosto sul Lago di Garda: il tuo calendario per un mese indimenticabile.

Cosa fare a Brescia sabato 2 e domenica 3 agosto - No, nemmeno ora riposa la scintillante macchina del divertimento nella provincia bresciana. Riporta bresciatoday.it

Ciambelle, unicorni e paperelle gonfiabili: a Monte Isola va in scena la Festa Goliardica dei Salvagenti - Non è prevista nessuna manifestazione natatoria organizzata, bensì si terrà una serie di appuntamenti sulla riva del lago mirati a fare divertire e a godere della musica e delle bellezze dell’isola ... Secondo msn.com