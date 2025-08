Corvino senza molti giri di parole | Come si fa a chiedere di più a Vlahovic? Ecco cosa vi dico sul suo futuro Hjulmand è un leader nato vi svelo questo retroscena

Corvino senza molti giri di parole: tutte le dichiarazioni del ds del Lecce sull’attaccante della Juve Vlahovic e su Hjulmand. Il ds del Lecce Corvino ha rilasciato un’intervista a Tuttosport per analizzare il futuro di Vlahovic e di Hjulmand, obiettivo del calciomercato Juve per il centrocampo. HJULMAND – «È un ragazzo straordinario sotto tutti i punti di vista. Un leader nato. A Lecce lottiamo ogni anno per la salvezza: un traguardo che inevitabilmente richiede una certa dose di sofferenza. Capitava spesso che mi vedesse preoccupato o incazzato, e allora veniva da me a tranquillizzarmi. Mi diceva di stare tranquillo e che insieme ai compagni avrebbe risolto ogni guaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

