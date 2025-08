Corte Ue | Paesi sicuri Decidono i giudici

La Corte Europea si pronuncia sul ricorso contro il centro di permanenza per i rimpatri in Albania: la lista dei paesi sicuri deve essere vagliata da giudici. Critico Palazzo Chigi. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Corte Ue: Paesi sicuri. Decidono i giudici

Corte Suprema Usa revoca il divieto di espellere i migranti in Paesi terzi - La Corte Suprema Usa, con una decisione che ha visto il netto dissenso dei tre giudici progressisti e che costituisce un’ importante vittoria giudiziaria per l’amministrazione di Donald Trump, ha revocato il divieto, stabilito da un giudice di grado inferiore, di espellere verso Paesi terzi gli immigrati illegali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni.

