Corte Ue giudici devono poter valutare scelta Paesi sicuri

Un Paese Ue "può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza sul protocollo Italia-Albania e la definizione di Paese d'origine sicuro. "Uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri" un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione", evidenzia ancora la Corte, precisando che questa condizione è valida fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento Ue, "che consente di effettuare designazioni con eccezioni per alcune categorie chiaramente identificabili di persone", atteso il 12 giugno 2026.

Corte Suprema Usa revoca il divieto di espellere i migranti in Paesi terzi - La Corte Suprema Usa, con una decisione che ha visto il netto dissenso dei tre giudici progressisti e che costituisce un’ importante vittoria giudiziaria per l’amministrazione di Donald Trump, ha revocato il divieto, stabilito da un giudice di grado inferiore, di espellere verso Paesi terzi gli immigrati illegali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni.

