Corte Ue | giudice valuta Paesi sicuri

11.12 "Un Paese Ue può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo". Lo stabilisce la Corte di giustizia Ue nella sentenza sul protocollo ItaliaAlbania e la definizione di Paese di origine sicuro per i migranti. Uno Stato membro, inoltre, non può includere nell'elenco un Paese che "non offra una protezione sufficiente a tutta la sua popolazione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Corte Suprema Usa revoca il divieto di espellere i migranti in Paesi terzi - La Corte Suprema Usa, con una decisione che ha visto il netto dissenso dei tre giudici progressisti e che costituisce un’ importante vittoria giudiziaria per l’amministrazione di Donald Trump, ha revocato il divieto, stabilito da un giudice di grado inferiore, di espellere verso Paesi terzi gli immigrati illegali.

Corte Suprema Usa toglie divieto espulsioni Paesi terzi - Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema ha revocato il divieto imposto da un tribunale minore di espellere migranti verso Paesi Terzi.

Dalla Corte Suprema degli Usa arriva il via libera per Trump al piano di espulsioni di migranti verso Paesi terzi - Via libera della Corte Suprema degli Stati Uniti al piano dell’ex presidente Donald Trump per espellere migranti verso Paesi terzi, anche senza un’adeguata valutazione del rischio di violenze o persecuzioni.

La Corte di giustizia dell'Ue ha stabilito che la definizione di «Paese di origine sicuro» adottata dai governi nazionali deve poter essere oggetto di controllo dei giudici.

"Uno Stato membro non può includere nell'elenco dei Paesi di origine sicuri" un ...