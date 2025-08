Corso Europa perde olio dalla moto e resta a segnalarlo | Un gesto da nobile cittadino

Ha perso olio dalla moto a causa di un guasto, ma invece di allontanarsi ha deciso di fermarsi e segnalare il pericolo, evitando così possibili incidenti. È successo in corso Europa, a Genova. A raccontarlo è la consigliera del Municipio Medio Levante Roberta Catto, che ha raccolto la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: corso - europa - olio - moto

Con la festa dell’Europa riapre la villa comunale di corso Italia a Villaricca - La riapertura dopo mesi di chiusura per restyling L'articolo Con la festa dell’Europa riapre la villa comunale di corso Italia a Villaricca sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Noferi in maggioranza, “Entro in Europa Verde. Bene il nuovo corso del Pd” - Firenze, 20 maggio 2025 - "Non è banale passare dall’opposizione alla maggioranza, mai avrei creduto di farlo”.

Solaro, lavoratori Electrolux in sciopero, corteo lungo Corso Europa - Lavoratori Electrolux in strada questa mattina a Solaro. Sciopero e manifestazione con corteo sulla strada intorno alla fabbrica di lavastoviglie Electrolux di Corso Europa, per protestare contro il mancato rinnovo del contratto di lavoro nazionale.

Corso Europa, perde olio dalla moto e resta a segnalarlo: “Un gesto da nobile cittadino”; Olio motore nel torrente ad Ala, indagini in corso; 1.2 PureTech cinghia a bagno d’olio: bastano 15 euro per salvare il motore.

Corso Europa, scontro moto-cinghiale: grave un cinquantenne - Genova – Scontro moto cinghiale, verso le 5 del mattino di oggi – mercoledì 18 settembre – in Corso Europa. Riporta ilsecoloxix.it

In moto si schianta contro auto in sosta in Corso Europa, in rianimazione - 30 in corso Europa un uomo di 46 anni alla guida della propria moto ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le auto in sosta. Scrive rainews.it