Scegliere il tormentone estivo del 2025 è più complicato rispetto agli anni scorsi. Di brani che corrono nelle classifiche ce ne sono diversi, ma non ce n’è uno che spicca più di altri. Probabilmente è come dice Edoardo Vianello a LaPresse: “Oggi c’è troppa proposta, uno non fa in tempo ad affezionarsi a una canzone che ne spuntano tante altre. Un tormentone non nasce, ma è un brano che diventa tormentone se ascoltato tante volte”. E Vianello di tormentoni se ne intende. ‘Guarda come dondolo’ (1962), ‘Abbronzatissima’ (1963), ‘I Watussi’ (1963), tanto per fare qualche esempio. Ma anche ‘Pinne fucili e occhiali’, seppure la sua canzone preferita resta ‘Il capello’, come ha confessato a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Corsa al brano tormentone estate 2025, in pole c'è 'Désolée' di Anna