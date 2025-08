"> Una mini rivoluzione tattica. Dopo le riflessioni maturate nel post-Dimaro, il Napoli ha rivisto le proprie strategie di mercato puntando su un cambio netto di rotta: stop, per ora, agli esterni offensivi puri e largo ai terzini a tutta fascia. Come spiega Fabio Mandarini nel Corriere dello Sport, l’obiettivo ora è un profilo capace di coprire l’intera corsia, e non a caso è tornato d’attualitĂ un nome che sembrava archiviato: Miguel Gutierrez, 24 anni, esterno sinistro del Girona. Un ritorno che il destino ha voluto rilanciare proprio a Castel di Sangro, dove domenica 9 agosto si giocherĂ l’amichevole tra il Napoli e il Girona. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Gutierrez, il Napoli all’assalto”