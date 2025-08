Correggio vince il Trofeo Tiezzi Suo il più forte vivaio d’Italia

Correggio Hockey ha il più bel vivaio d’Italia: questa è la descrizione "a righe" del risultato, mentre quella a "quadretti" dice che la società della Bassa ha vinto il Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi che somma tutti i piazzamenti stagionali delle varie squadre giovanili, ottenendo 1210 punti e mettendosi alle spalle il Roller Bassano a 1200 e il Breganze a 980. Sesto è il Roller Scandiano con 900, 29ª la Rotellistica Scandianese con 320. Tra Serie A1, A2, B e solo giovanili le formazioni in classifica sono 45. E’ davvero un bel primato, da parte della società del presidente Marco Ferretti, che premia anni di lavoro in continuità : quest’anno l’under 13 è giunta quarta alle finali nazionali, così come l’under 15; l’under 17 ha vinto la Coppa Fisr Skate Italia, l’under 19 è arrivata seconda nella stessa coppa, mentre l’under 23 ha chiuso al nono posto in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Correggio vince il Trofeo Tiezzi. Suo il più forte vivaio d’Italia

In questa notizia si parla di: correggio - trofeo - tiezzi - vivaio

