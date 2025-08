Cordone ombelicale sceso prima del parto | brillante intervento salva madre e neonato al Santa Rosa

Emergenza medica questa mattina al reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove una donna incinta alla 40esima settimana si è presentata per rottura delle membrane e perdita delle acque, come spesso capita a termine di gravidanza. Durante i controlli, l’ostetrica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: santa - rosa - cordone - ombelicale

Professione infermiere: storia, sfide e volti in mostra all'ospedale Santa Rosa - "L'infermiere nel Viterbese: protagonista di cure, sfide e innovazione". All'ospedale Santa Rosa la mostra fotografica, inaugurata il 12 maggio, in occasione della Giornata internazionale dell'infermiere.

Visita alle neomamme dell'ospedale Santa Rosa: "Il loro ruolo ancora troppo sottovalutato" - Visita alle neomamme dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo per la festa della mamma. È stato l'omaggio della Lega in questo giorno dedicato proprio alle mamme.

Santa Rita: al via la novena nella chiesa del centro storico, petali di rosa benedetti per i fedeli - Al via, da oggi, la novena per Santa Rita, con l'esposizione della Reliquia, presso la chiesetta del centro storico, a Salerno.

Una nuova idea solidale per celebrare i tuoi eventi speciali. Delicate essenze di profumo alla rosa e alla lavanda. Una creazione unica di Alabaster Parfums dedicata alla Fondazione il Cuore in una Goccia. https://www.ilcuoreinunagoccia.org/index.php?optio Vai su Facebook

Viterbo - Brillante intervento salva madre e neonato questa mattina all'ospedale Santa Rosa; “Cordone ombelicale sceso nel canale del parto, salvati la mamma e il suo bambino”; Emergenza ostetrica all’Ospedale Santa Rosa: intervento tempestivo salva madre e neonato.

Nasce con un cordone ombelicale di 120 cm, parto record al Mugello: il ... - «Il neonato, del peso di circa 3 chilogrammi, è nato con ben quattro giri di cordone ombelicale ... Scrive ilmessaggero.it

Cordone ombelicale, tutte le bufale da smontare | Giornalettismo - Conservarlo, essiccarlo e mangiarlo non ha alcun effetto sul benessere sanitario di una persona. Secondo giornalettismo.com