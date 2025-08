Corato esplode bombola del gas | gravissime una bambina ed una donna

A Corato è esplosa una bombola del gas ed è stata coinvolta una bambina di 11 anni e la proprietaria della casa dove si trovava in vacanza. A procurare l'esplosione dovrebbe essere stata l'accensione della luce in cucina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Corato, esplode bombola del gas: gravissime una bambina ed una donna

