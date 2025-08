Corato Bari esplode una bombola di gas in un appartamento | due ferite

Qualcuno accende una luce al piano terra, poi il boato dell'esplosione di una bombola del gas e quindi l’incendio: così una bambina di 11 anni in vacanza in Puglia e una 42enne amica di famiglia sono rimaste gravemente ferite a Corato, in provincia di Bari, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti. Le fiamme sono divampate nell’abitazione al piano terra di via San Vito, dove la piccola, di nazionalitĂ svizzera, era in vacanza con i genitori, ospite della donna. Entrambe sono state portate al Policlinico di Bari, dove sono state ricoverate entrambe in prognosi riservata e in serio pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Corato (Bari), esplode una bombola di gas in un appartamento: due ferite

