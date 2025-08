Coppia di fidanzati aggrediti a coltellate davanti alla figlia di 3 anni

Non si esclude venga aperto un fascicolo per tentato omicidio per quanto successo nella notte tra mercoled√¨ e gioved√¨ a Inzino di Gardone Valtrompia. In Via Alessandro Volta, mentre stavano tornando a casa, un uomo e una donna di 32 e 25 anni sono stati aggrediti da un gruppo (per ora) di ignoti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it