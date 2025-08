Conversano | insopportabili code al passaggio a livello lettera del sindaco a Fse Protesta

Di seguito un comunicato diffuso da Giuseppe Lovascio, sindaco di Conversano, alle ferrovie sud-est: Questa mattina (ieri, ndr.) dopo gli ennesimi disagi causati dalla ingiustificata chiusura prolungata dei passaggi a livello, in particolare quello di via Polignano, abbiamo inviato una lettera formale alle Ferrovie Sud-est per protestare e chiedere delucidazioni. Le segnalazioni ricevute sono all’ordine del giorno: le chiusure si protraggono, in alcuni casi, ben oltre la mezz’ora, senza alcuna motivazione apparente considerato che il passaggio dei treni è già avvenuto, o comunque avviene molto tempo dopo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Conversano: insopportabili code al passaggio a livello, lettera del sindaco a Fse Protesta

In questa notizia si parla di: conversano - livello - sindaco - insopportabili

"Disagi per le troppe chiusure dei passaggi a livello", il sindaco di Conversano scrive a Fse - Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, ha scritto una lettera alle Ferrovie del Sud Est per protestare e chiedere delucidazioni sui “disagi causati dalla ingiustificata chiusura prolungata dei passaggi a livello, in particolare quello di via Polignano.

Conversano: insopportabili code al passaggio a livello, lettera del sindaco a Fse.

Conversano: insopportabili code al passaggio a livello, lettera del sindaco a Fse Protesta - ) dopo gli ennesimi disagi causati dalla ingiustificata chiusura prolungata dei passaggi a livello, in particolare quello di via Polignano, abbiamo inviato una lettera formal ... Si legge su noinotizie.it

Conversano, proteste per i passaggi a livello: il sindaco scrive alle Ferrovie Sud-Est - Il primo cittadino ha inoltre criticato il progetto proposto in passato da FSE per eliminare i passaggi a livello, definendolo "irricevibile" poiché avrebbe limitato drasticamente gli accessi alla ... Lo riporta giornaledipuglia.com