Controlli ai bar dell’aeroporto di Catania video del blitz | maxi multe e sequestri di cibo blatte nei locali

Operazione della Polizia all'aeroporto di Catania: sospesi tre bar e sequestrati alimenti per gravi irregolarità igieniche e lavorative.

In questa notizia si parla di: aeroporto - catania - controlli - blitz

Blitz in alcuni ristoranti di Nicolosi: sequestrati 60 kg di alimenti Blitz della task force interforze in due ristoranti di Nicolosi, orta dell'Etna. Controlli che hanno svelato gravi irregolarità in due ristoranti di Nicolosi, nello scorso fine settimana. Coordinati dalla Polizi Vai su Facebook

Controlli in Aeroporto: SAC ribadisce il proprio impegno per garantire alti standard qualitativi e igienico-sanitari - SAC chiarisce: chiuso un solo locale in aeroporto per irregolarità. Scrive catania.liveuniversity.it