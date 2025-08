Contro le ’mega’ Asl Via alla raccolta firme Obiettivo referendum per rivedere l’assetto

È ancora una volta il tema legato alla sanità regionale a tenere banco nella nostra città e non solo. Sotto le logge del Palazzo Comunale, ad alzare la voce è stato il comitato provinciale referendario di Pistoia, rappresentato per l’occasione da Rosanna Crocini, Samuela Breschi e Ivano Bechini. Al cuore della vicenda c’è una raccolta firme in corso in Toscana, con l’obiettivo minimo da raggiungere che ammonta a trentacinquemila entro il 30 settembre prossimo, per promuovere un referendum consultivo volto a rivedere l’attuale assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario e in particolare delle tre ‘mega’ Asl (Nord-Ovest, Centro e Sud-Est) presenti nella nostra regione del 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contro le ’mega’ Asl. Via alla raccolta firme. Obiettivo referendum per rivedere l’assetto

