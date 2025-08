Contributi agli impianti di risalita La soddisfazione degli operatori

Un milione e 400mila euro dalla Regione per sostenere le imprese che gestiscono impianti di risalita nelle aree sciistiche della Toscana. Il bando mette a disposizione contributi a fondo perduto per le spese in conto esercizio relative al funzionamento e alla manutenzione ordinaria degli impianti. Un aiuto molto importante per la montagna pistoiese, rivolto alle imprese che gestiscono impianti nei comprensori - oltre che della nostra area - anche della Garfagnana, dell’ Amiata e di Zeri. Il contributo a fondo perduto in conto esercizio, si fa sapere dalla Regione, può arrivare fino a un massimo dell’80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contributi agli impianti di risalita. La soddisfazione degli operatori

In questa notizia si parla di: impianti - contributi - risalita - agli

Contributi per l'installazione di impianti fotovoltaici, rimborsi del 40% per gli aderenti alle Cer - FALCONARA MARITTIMA – Crescono i vantaggi per chi aderisce alle comunità energetiche di Falconara. Nei giorni scorsi è stato infatti esteso ai Comuni fino a 50mila abitanti il contributo Pnrr per i privati e le imprese che, dopo aver aderito all’associazione di gestione delle Cer, decidono di.

"Impianti sportivi, occasione persa. C’erano 500mila euro di contributi" - Impianti sportivi di Terre del Reno, abbiamo perso 500.000 euro per colpa di sindaco e giunta. A dirlo è Francesco Margutti, capogruppo di opposizione di Futuro Comune.

Contributi agli impianti di risalita. La soddisfazione degli operatori; Sostegno agli impianti di risalita. Il piano della Regione per l’inverno; Sostegno agli impianti di risalita. Il piano della Regione per l’inverno.

Sostegno agli impianti di risalita. Il piano della Regione per l’inverno - Aprirà a breve un bando per dare sostegno alle imprese che gestiscono impianti di risalita nelle aree sciistiche della ... Lo riporta msn.com

Impianti di risalita, bando da 1,4 milioni a sostegno delle imprese del settore - Firenze: Aprirà a breve un bando per dare sostegno alle imprese che gestiscono impianti di risalita nelle aree sciistiche della Toscana. Da maremmanews.it