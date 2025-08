Continua la battaglia del Codacons per l’accesso allarme in via generale Clark

Codacons: “È stata già effettuata una pulizia dell’area a fondo Questura. Ci auguriamo che la Capitaneria di Porto voglia procedere con ulteriori accertamenti”. In seguito all’azione intrapresa dal Codacons Campania, è stato avviato un intervento di pulizia dell’area sita in Via Generale Clark. Pur accogliendo con soddisfazione questo primo intervento, si precisa che si tratta sol di un passo iniziale: resta urgente una bonifica integrale dell’intera zona, unitamente alla garanzia di apertura regolare del varco sia in estate che in inverno. Al contempo, il Codacons interpella le Autorità competenti per chiarire quale ruolo abbia svolto la Capitaneria di Porto nel procedimento, dal momento che l’arenile e le aree circostanti rientrano nel demanio marittimo, di competenza della Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Da via Generale Clark a Salerno è impossibile accedere alla spiaggia. L'allarme del Codacons Campania; Continua la battaglia del Codacons per l’accesso allarme in via generale Clark.

