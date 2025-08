Continua il successo del tour di Shakira | venduti un milione di biglietti in Messico

Shakira conquista un importante traguardo arrivato con il tour Las Mujeres Ya Ni Lloran, nel quale la popstar è stato certificato che venduto un milione di biglietti in Messico. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri 31 luglio, dal promoter OCESA: “Si tratta di una cifra senza precedenti e di una dichiarazione di impatto potente quanto il record storico delle sue 12 date esaurite all’Estadio GNP Seguros di CittĂ del Messico.Un milione di biglietti. in un paese di 129 milioni di abitanti!”. Il record arriva dopo i ventisei concerti che la superstar colombiana ha inserito nel Paese latinoamericano, suddivisi in due tranche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Continua il successo del tour di Shakira: venduti un milione di biglietti in Messico

