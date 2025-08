Continassa Juve | i bianconeri continuano a lavorare in vista dell’amichevole contro la Reggiana

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Alla vigilia della partita contro la Reggiana (domani alle 11, al Training Center) e della successiva partenza per Herzogenaurach, oggi la Juventus ha svolto una sola seduta di allenamento, al mattino. Prima in palestra, dove il gruppo ha lavorato sulla forza, e poi in campo, per concentrarsi sulla tattica, proprio in vista dell’amichevole di domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

