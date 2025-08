Nel giorno in cui in Regione viene approvato a maggioranza il documento di economia e finanza col voto contrario dei 5Stelle, Giuseppe Conte né apre né sbarra la porta al campo largo in Toscana, passando la palla al territorio e ai suoi dirigenti (Quartini e Galletti) fiancheggiati dai luogotenenti nazionali (Paola Taverna capofila). Ancor prima del campo largo c’è da sedare cespugli riottosi, interni alla base, all’ alleanza col Pd alle regionali. "In Toscana non imponiamo alcuna soluzione - conferma Conte da via di Campo Marzio, nella conferenza stampa che ha promosso Ricci nelle Marche e bocciato Sala a Milano – è in corso una discussione e da parte mia non c’è stato un input per la soluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Conte resta in bilico : "Non imponiamo soluzioni. Ma con Giani è un sacrificio"