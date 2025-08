Conte giudice assolve Ricci e condanna Sala Zaia divide la Lega e FdI si candida al governo della Serenissima

La mutazione di Giuseppe Conte, che ha cambiato decisamente registro: non è più “l’avvocato del popolo”, ma veste la toga del giudice. Con un garantismo alternato. Il leader del M5S, che i sondaggi danno in risalita, ha adottato uno stile comunicativo inquisitorio, calibrato per infliggere colpi simbolici là dove fanno più male. Conte Giudice dall’inchiesta . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Conte giudice assolve Ricci e condanna Sala, Zaia divide la Lega e FdI si candida al governo della Serenissima

conte - giudice - assolve - ricci

Nelle Marche Conte “assolve” Ricci: «Ma niente alleanza organica con il Pd»; Giudice, giuria e boia Conte muove i fili delle candidature nel campo largo, e tiene il Pd sotto scacco; Non chiudersi a Ricci. Dietro il via libera di Conte al candidato marchigiano la strategia per tenere il Pd in pugno.

Nelle Marche Conte “assolve” Ricci: «Ma niente alleanza organica con il Pd» - Non per l’inchiesta, ma per il far west edilizio e la speculazione a favore dell’immobiliare». Scrive ilmessaggero.it

Conte “assolve” Ricci ma lo commissaria. Bordate su Sala e su Giani - "Non ci sono elementi per chiedere il passo indietro", dice il leader M5s. Secondo ilfoglio.it