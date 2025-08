Consorzio di bonifica il piano | oltre 750 milioni per 82 nuove opere

Oltre 750 milioni di investimenti per un totale di 82 progetti, tra nuove opere o manutenzione straordinaria dell?esistente, che dovrebbero migliorare il settore della bonifica e. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere

In questa notizia si parla di: bonifica - oltre - milioni - opere

Oltre 5mila metri cubi di amianto. Scatta il maxi piano di bonifica - Il Comune, Palazzo Terragni, alcuni degli istituti scolastici, la sede degli ex combattenti e altri luoghi di proprietĂ del municipio.

Bonifica dell'amianto dall'area sportiva: al via lavori per oltre 150mila euro - Sono iniziati i lavori di bonifica definitiva dell’area sportiva di Voltana dai frammenti di amianto, residuali del tornado del 2023.

Bonifica oltre 100mila euro da un conto corrente estinto per acquistare un'auto di lusso: denunciata 30enne - ANCONA – Per tranquillizzare il venditore gli aveva anche mostrato la foto che attestava l’avvenuto pagamento, ma la vittima ha scoperto successivamente di essere stata ingannata.

Sono un cazzotto in faccia, i ruderi del G8 annullato alla Maddalena e costato oltre 629 milioni di euro. I rottami delle vetrate spazzati via da diciassette anni di maestrale. La ruggine che sbrana le colonne delle Arcate dell’Arsenale. I gommoni abbandonati a ri Vai su Facebook

Consorzio di bonifica, ok a bilancio da 67 milioni; I numeri della settimana, Amati: Pagati oltre 50,5 milioni dalla Regione: 3 milioni a Lecce per bonifica ed emergenze sociali, fondi a 64 Comuni per opere e servizi; Alluvioni in Veneto, spesi 163 milioni per le opere di difesa del territorio ma servirebbero 2 miliardi.

Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere - Oltre 750 milioni di investimenti per un totale di 82 progetti, tra nuove opere o manutenzione straordinaria dell’esistente, che dovrebbero migliorare il settore della bonifica e irrigazione. Scrive quotidianodipuglia.it

Rischio alluvione, corsa alle opere: "Lavori da 7 milioni sulla Marina" - I tempi per mettere in sicurezza i territori sono lunghi, non è più sostenibile in piena crisi climatica" ... Secondo msn.com