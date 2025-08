Consiglio Comunale San Salvatore Telesino La Fazia crea gruppo autonomo

Comunicato stampa Daniele La Fazia, esponente di minoranza del consiglio comunale di San Salvatore Telesino, lascia il gruppo «Rinascita e Orgoglio per San Salvatore» e crea un gruppo consiliare autonomo. L’addio, sancito nell’ultimo Consiglio comunale, arriva dopo quello di Pasquale . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Consiglio Comunale San Salvatore Telesino, La Fazia crea gruppo autonomo

