Consiglio comunale incandescente a Latina | la denuncia di LBC | Valletta ha preso a schiaffi Bellini

Un clima teso e conflittuale ha caratterizzato la seduta del Consiglio Comunale di Latina, che ieri ha visto l'approvazione della modifica della convenzione tra il Comune e l' azienda speciale Abc. La modifica, che comporta una riduzione di oltre mezzo milione di euro nella dotazione annua per il contratto di servizio, ha scatenato un acceso dibattito e portato a scontri tra i membri del Consiglio. La modifica unilaterale e le reazioni politiche. Il punto centrale della discussione è stata la modifica unilaterale al contratto, decisa dal Comune senza il consenso di Abc, che aveva previsto nel proprio bilancio l'intera cifra del contratto, generando un utile di oltre 700 mila euro.

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - latina - incandescente

Tari, aumenti e critiche. Confartigianato: Gestione inaccettabile; Cisterna, premi arretrati ai dipendenti, cittadinanza alla Segre e sala della musica; E Latina cambia nome al Parco Mussolini.

Abc e bilancio, il Consiglio Comunale come un ring - Noi Moderati lascia l’aula, l’assessore all’Ambiente Addonizio non si presenta. Segnala latinaoggi.eu

Consiglio comunale ad alta tensione, rissa tra Valletta e Bellini - Nei corridoi del palazzo comunale il contatto tra i due consiglieri, poi divisi da polizia locale e colleghi. Scrive latinaoggi.eu