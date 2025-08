Consiglio comunale approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei rifiuti

Il consiglio comunale presieduto da Riccardo Pellegrino all’unanimitĂ dei 28 presenti ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti, l’igiene urbana e il decoro, un atto fondamentale che disciplina in modo integrato e aggiornato le modalitĂ di conferimento, raccolta, trasporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - approvato - unanimitĂ

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Question Time di Frosinone che andrà in scena oggi, 14 maggio. I Consiglieri Comunali del Gruppo FutuRa, Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, comunicano - tramite una nota - la loro assenza nel Consiglio Comunale, quale azione di protesta e segno di massima.

Consiglio comunale, parte da Catania l’appello per una Costituente Europea - Durante un’assemblea pubblica promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Catania nell’aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un’Europa federale.

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti “Riconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano”. Lo chiede una mozione all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

31/7/25. Rosolina. Il Consiglio Comunale ha approvato martedì all’unanimità l’odg che esprime ferma opposizione alla realizzazione dell’impianto di recupero fanghi da depurazione nel Delta del Po,Comune di Loreo,promosso dalla GREEN SLUDGE SOLUT Vai su X

A volte la politica, unita, sa raggiungere bei risultati. E oggi, in Consiglio Comunale, all’unanimità , ne abbiamo raggiunto uno molto importante: abbiamo approvato il Regolamento per la Cittadinanza Civica. Da oggi 124 bambini e bambine, ragazzi e ragazze ( Vai su Facebook

Consiglio comunale, approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei rifiuti; Il Consiglio comunale di San Giovanni Suergiu ha approvato all'unanimità una delibera che esprime la più totale contrarietà alla realizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Is Urigus; No all’impianto biometano. Il Consiglio vota compatto.