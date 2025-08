Consegnati 100 milioni di pasti | la foto pornografica che celebra i finti successi della Gaza Humanitarian Foundation

Un soldato, di spalle. Sul fondo, una folla di palestinesi che osserva affamata dietro alle volute di un filo spinato. Al centro, due striscioni che recitano “100 milioni di pasti consegnati”. E’ una delle fotografie con cui l’ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee ha celebrato su X la visita condotta questa mattina con l’inviato speciale Steve Witkoff al centro di distribuzione gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation a Rafah, nel sud della Striscia. L’effetto è straniante. L’amministrazione Trump ha voluto magnificare l’operazione con cui ha delegato la gestione degli aiuti umanitari nelle mani di una fondazione privata protetta da mercenari con un’immagine che racconta esattamente il contrario di ciò che intende comunicare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Consegnati 100 milioni di pasti”: la foto “pornografica” che celebra i finti successi della Gaza Humanitarian Foundation

