Conor McGregor perde appello sul caso di aggressione sessuale

2025-07-31 20:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il tentativo di Conor McGregor di ribaltare una sentenza del tribunale civile che lo ha trovato responsabile per l’assalto sessuale non ha avuto successo. L’ex campione dell’UFC, ora 37 anni, è stato giudicato a novembre dall’Alta Corte irlandese in relazione a un incidente che ha avuto luogo nel 2018. Il denunciante ha affermato che McGregor l’ha aggredita in una camera d’albergo e la giuria si è schierata con lei, assegnando danni di € 248.000. McGregor ha fatto appello alla decisione all’inizio di quest’anno. Giovedì, tuttavia, l’Alta Corte ha respinto il suo ricorso nella sua interezza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

