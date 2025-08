Coni i comitati provinciale e regionale hanno ottenuto un grande risultato in sintonia con gli altri soggetti istituzionali Cucurnia entusiasta | Il padiglione fieristico sarà acquisito per uso sportivo

"L’intero movimento sportivo provinciale e regionale accoglie con grande soddisfazione la notizia dell’acquisizione del padiglione fieristico per uso sportivo ". Inizia così una nota del delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, all’indomani della formalizzazione in consiglio comunale dell’acquisto del padiglione B di CarraraFiere che sarĂ adibito a nuovo palazzetto dello sport. "Si concretizzano gli sforzi del Coni sia provinciale che regionale che fin da subito, in sintonia con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, hanno fatto in modo che i delicati tasselli del complicato incastro andassero tutti al loro posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

