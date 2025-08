Congedo parentale | l’INPS aggiorna il servizio per la consultazione delle domande

Con il messaggio n. 2409 del 31 luglio 2025, l’INPS ha comunicato un aggiornamento del servizio “Domande di maternitĂ e paternità ”, per rendere piĂą trasparente e accessibile la consultazione delle pratiche, sia per i cittadini sia per gli Istituti di patronato e il Contact Center Multicanale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pensioni, dipendenti pubblici cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010: possibile domanda per contributi volontari. MESSAGGIO Inps - L'INPS, con il messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025, ha fornito nuove indicazioni per gli assicurati delle Casse: Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL); Pensioni Sanitari (CPS); Pensioni Insegnanti (CPI); Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);Â Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

Pa, De Felice (Inps): “Noi al servizio degli utenti per un pubblica amministrazione proattiva” - (Adnkronos) – “Quest’anno, come Inps, abbiamo partecipato in maniera importante al Forum Pa. Abbiamo uno stand per dare consulenza ed abbiamo organizzato tre eventi: due nel nostro stand, tra cui quello sulle attività anti truffe e anti frode, e quello sull’attività che noi facciamo per la genitorialità .

Visite mediche di controllo: gli aggiornamenti dell’INPS. Le nuove funzioni del servizio online - L’INPS  ha comunicato l’aggiornamento del servizio online per la richiesta di visite mediche di controllo (VMC) per i lavoratori assenti per malattia.

Inps, sospensione degli atti dall'1 al 31 Agosto 2025 Stop temporaneo a notifiche, diffide e avvisi di addebito per agevolare contribuenti e intermediari Autore: Salvatore Cortese Con il Messaggio n. 2359/2025, l'Inps comunica che dall'1 al 31 agosto 2025 com

