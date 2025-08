Confindustria punta sull' intelligenza artificiale | team con imprenditori accademici ed esperti

Confindustria Caserta accelera sull’innovazione e apre ufficialmente una nuova frontiera di confronto e progettazione: quella dell’Intelligenza Artificiale. Nella giornata odierna si è infatti svolta la prima riunione del nuovo Gruppo di Lavoro dedicato all’IA, fortemente voluto dal presidente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale - Arezzo, 17 luglio 2025 – Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del “ CORSO ITS EDGE DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale”, corso post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per la programmazione di software.

Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l'Open Day per la presentazione del "Corso Its Edge Developer – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale", corso post diploma finalizzato a formare.

Accordo Confindustria e Istituto San Paolo: fondo da 4 miliardi per gli investimenti. "Nuova start-up, energia, intelligenza artificiale" - Nuovo protocollo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Confindustria Umbria che consentirĂ di sostenere con nuovo credito decine di migliaia di imprese e prevalentemente Pmi, struttura portante del made in Italy nel mondo.

Intelligenza artificiale e manifatturiero, Gozzi (Confindustria): "Problema di sicurezza nazionale" - "Il savoir faire della nostra manifattura è una risorsa immateriale che deve essere salvaguardata e valorizzata attraverso l’innovazione" ... telenord.it scrive

