“Sono stata io e so che ciò ho fatto è mostruoso”: sono state le parole con le quali Lorena Venier, mamma del 35enne Alessandro, ha confessato l’omicidio del figlio. L’uomo, dopo essere stato ucciso, è stato fatto a pezzi con i resti del cadavere che sono stati nascosti in un bidone e ricoperti da calce viva, probabilmente per evitare che l’odore si diffondesse. “La mia assistita ha reso piena confessione di fronte al sostituto procuratore che l’ha interrogata – ha confermato all’ Ansa l’avvocato Giovanni De Nardo che difende la donna – Come si può immaginare, era visibilmente scossa per la crudeltĂ della sua azione e per la contrarietĂ a qualsiasi regola naturale del suo gesto”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Confessa la madre dell’uomo fatto a pezzi con un’ascia: “Sono stata io, so che ciò che ho fatto è mostruoso”