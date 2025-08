Concubine Anteprima | l’ARPG più audace del 2025

Concubine è un action RPG isometrico in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy ispirato all’estetica ottomana, che mescola atmosfere sensuali e decadenti con un’anima brutale, cruda e a tratti disturbante. Al centro della narrazione c’è una concubina: non una donna qualunque, ma un’assassina silenziosa e letale al servizio del Sultano, selezionata non solo per la sua bellezza, ma per le sue abilitĂ nell’uccidere senza lasciare traccia. Il gioco si presenta come una combinazione affascinante di hack & slash, esplorazione verticale, personalizzazione profonda e storytelling interattivo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

