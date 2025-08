Concluso il tirocinio del progetto InclusionLab | consegnati gli attestati a quattro giovani donne

BRINDISI - Si è concluso il tirocinio formativo del progetto InclusionLab. Ieri mattina (31 luglio 2025) quattro ragazze hanno ricevuto gli attestati durante una cerimonia negli uffici del Servizio Adi (Assistenza domiciliare integrata) dell’Asl Brindisi, nell'ex ospedale Di Summa. L'iniziativa è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: concluso - tirocinio - progetto - inclusionlab

Unisannio, concluso il tirocinio del corso in Scienze Motorie - Comunicato Stampa Il Rettore annuncia una futura Laurea Magistrale. Dal 14 luglio via alle iscrizioni per il test d’ammissione al primo anno Si è concluso oggi al PalaParente di Benevento il tirocinio formativo del primo anno del corso di laurea … Continua L'articolo Unisannio, concluso il tirocinio del corso in Scienze Motorie proviene da Fremondoweb.

Concluso il tirocinio del progetto InclusionLab: consegnati gli attestati a quattro giovani donne.

Concluso progetto Orizzonte inclusione, raccolti 100mila euro - Concluso il progetto "Orizzonte di inclusione" della Cooperativa Sociale Ama Aquilone, sostenuto da Intesa Sanpaolo, attraverso il Programma Formula, in collaborazione con Cesvi. Scrive ansa.it