Concerti d’Estate di Villa Guariglia | il sud e mediterraneo domani a Raito con Flo e il suo Brave ragazze

GRAN FINALE IL 5 AGOSTO CON L’ENSEMBLE DI EMILIA ZAMUNER, GUGLIELMO GUGLIELMI E ALDO VIGORITO PER IL TRIBUTO A QUINCY JONES. Domani sera (sabato 2 agosto, ore 20.30) penultimo appuntamento della 28esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul mare con “Brave ragazze”, il progetto firmato dalla cantautrice e attrice Flo, accompagnata da Cristiano Califano alla chitarra classica e Pasquale Di Lascio alle percussioni. Un trio d’eccezione per uno spettacolo che è un viaggio narrativo dentro le radici del Sud e le voci delle donne che lo vivono, lo cantano e lo trasformano. 🔗 Leggi su Zon.it Š Zon.it - Concerti d’Estate di Villa Guariglia: il sud e mediterraneo domani a Raito con Flo e il suo “Brave ragazze”

Omaggio a Luigi Francavilla a Villa Guariglia venerdì 1 - Venerdì 1° agosto il jazz torna protagonista dei Concerti d’estate di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare con una serata dedicata alla “scuola sale ... Riporta gazzettadisalerno.it

Concerti d’Estate di Villa Guariglia: omaggio a Luigi Francavilla, icona del jazz salernitano - Il jazz torna protagonista dei Concerti d’estate di Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare con una serata dedicata alla “scuola salernitana”. Come scrive zon.it