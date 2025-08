La Conad ha ufficializzato i numeri di maglia in vista del prossimo campionato di Serie A3, che prenderĂ il via il prossimo 19 ottobre con la sfida interna con Savigliano. Chiusa una ultradecennale avventura in A2 con la retrocessione della passata stagione, la formazione cittadina ha grande voglia di riscatto: il mercato ha portato in dote conferme importanti, nuovi innesti e giovani promesse, affidando a coach Tommaso Zagni, che si è curiosamente scambiato i ruoli con Fabio Fanuli, di cui era assistente, un organico che può sicuramente recitare da protagonista. I numeri di maglia. Il palleggiatore titolare sarĂ un cavallo di ritorno, Filippo Santambrogio, che ha scelto il numero 44; anche il suo backup, Mattia Catellani, torna a Reggio dopo un’esperienza a Mantova e vestirĂ il numero 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Conad, decisi i numeri di maglia. C’è tanta voglia di riscatto