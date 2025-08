Con Wechat un nuovo canale per guidare i turisti cinesi a scoprire la Lombardia in treno

Trenord arriva su WeChat, il social network più diffuso in Cina. L’azienda di trasporto lombarda è infatti il primo operatore ferroviario regionale italiano ad aver attivato unaccount ufficiale sulla piattaforma. Obiettivo dell’iniziativa è invitare alla scoperta del treno i viaggiatori cinesi -. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: wechat - cinesi - treno - canale

Trenord sbarca su WeChat per i turisti cinesi - Trenord ha attivato un account ufficiale su WeChat (un'app di messaggistica diffusissima in Cina con tante funzioni) diventando il primo operatore ferroviario regionale italiano presente sulla piattaforma cinese.

Trenord su WeChat per non far perdere i turisti cinesi in Lombardia - Trenord arriva su WeChat, il social network più diffuso in Cina: l’azienda lombarda è il primo operatore ferroviario regionale italiano ad aver attivato un account ufficiale sulla piattaforma.

Con Wechat un nuovo canale per guidare i turisti cinesi a scoprire la Lombardia in treno; Trenord arriva su WeChat. Nuovo canale per guidare i turisti cinesi alla scoperta della Lombardia in treno; Trenord sbarca su WeChat: un ponte digitale per guidare i turisti cinesi alla scoperta della Lombardia in treno.

Trenord arriva su WeChat. Nuovo canale per guidare i turisti cinesi alla scoperta della Lombardia in treno - (FERPRESS) – Milano, 1 AGO – Trenord arriva su WeChat, il social network più diffuso in Cina: l’azienda lombarda è il primo operatore ferroviario regionale italiano ad aver attivato un account ufficia ... ferpress.it scrive

Trenord sbarca su WeChat per promuovere il turismo cinese in lombardia con il treno - Trenord lancia un minisito in cinese su WeChat per facilitare i viaggi sostenibili dei turisti cinesi in Lombardia, con servizi dedicati e supporto per le Olimpiadi Milano- Lo riporta gaeta.it