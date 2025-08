È bastata una firma. Stilizzata, lunga, inconfondibile. Ed è così che il cerchio ha cominciato a chiudersi: grazie all’articolo pubblicato nei giorni scorsi sul "Resto del Carlino", uno degli italiani che nel 1977 avevano condiviso un’estate con i due ragazzi tedeschi al campeggio Stella Maris si è riconosciuto. O, per meglio dire, è stato riconosciuto grazie all’intuito della moglie. "Quella firma sei tu", ha detto infatti al marito Anna Caverni, che ha subito contattato la redazione per raccontarlo. Ed è così che abbiamo parlato con Edgardo Paoloni, il primo a rispondere all’appello lanciato da Reiner e Dirk, i due amici tedeschi oggi 65enni che dopo quasi cinquant’anni hanno acquistato una pagina pubblicitaria sul nostro giornale per ritrovare gli amici italiani conosciuti da ragazzi, proprio in quel campeggio sul mare a Torrette di Fano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Con una firma ritrova gli amici di 48 anni fa