Con il West Nile rispuntano i virologi Crisanti | Malattia innocua

Grande attenzione per il virus West Nile. Aumentano i casi e si contano 9 morti in Italia, con i focolai più attivi nelle province di Latina e Caserta. A 4 di sera, il talk di Rete 4, si rivede una vecchia conoscenza del Covid, il microbiologo Andrea Crisanti nel frattempo diventato senatore con il Pd. L'esperto minimizza l'allarme: "Su cento infezioni una sola è sintomatica, e su cento infezioni sintomatiche soltanto una sola è mortale. Quindi di fatto è una malattia tutto sommato innocua, con una mortalità bassissima dell'1 su 10.000".  Per Crisanti il paragone con altre malattie trasmesse dalle zanzare è impossibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Con il West Nile rispuntano i virologi. Crisanti: "Malattia innocua"

In questa notizia si parla di: crisanti - west - nile - malattia

West Nile, lo specialista Crisanti: “Non esistono allarmi ma la prevenzione sulle zanzare..” - Parla il microbiologo, nonché deputato, che è diventato un esperto considerati i tanti studi sull’insetto fatti in passato Arriva l’estate, il caldo e con loro le zanzare.

West Nile, sei morti in Italia. Ma i casi reali sono molti di più. Il virus del Nilo Occidentale è ormai endemico nel nostro Paese. Trasportato dagli uccelli migratori e trasmesso da zanzare comuni come la Culex pipiens, è silenzioso, subdolo, spesso invisibile. Il vi Vai su Facebook

Zanzare pericolose anche in Italia, quante sono e quali virus possono trasmettere oltre al West Nile; West Nile, allarme del ministero: test per le donazioni di sangue. Crisanti: «Incredibile che non si risolva il problema»; West Nile, Crisanti: «Ecco come far estinguere gli insetti-killer con una mutazione genetica».

Virus West Nile, rispuntano i virologi. Crisanti: "Come fare a evitarlo" - Aumentano i casi e si contano 9 morti in Italia, con i focolai più attivi nelle province di ... Si legge su iltempo.it

Zanzare pericolose anche in Italia, quante sono e quali virus possono trasmettere oltre al West Nile - Le zanzare in circolazione, oltre al West Nile, possono trasmettere tanti altri virus, questi animali sono considerati i più pericolosi al mondo ... Lo riporta virgilio.it