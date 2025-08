Con i conti in ordine si rifà la biblioteca

Come previsto dalla legge, entro il mese di luglio il consiglio comunale è tenuto ad approvare gli equilibri di bilancio, un passaggio fondamentale per verificare la situazione finanziaria dell’ente e il rispetto di tutti i parametri imposti dalla normativa. Anche quest’anno, il Comune ha chiuso positivamente la verifica, riuscendo a liberare risorse senza intaccare l’avanzo di amministrazione. Lo annuncia l’assessore al bilancio Matteo Bocca (nella foto): "Grazie a una gestione attenta, possiamo anticipare spese strategiche". In totale, sono stati destinati quasi 300mila euro a interventi mirati nei settori della sicurezza stradale, dei servizi sociali e della cultura, con particolare attenzione alla nuova biblioteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Con i conti in ordine si rifà la biblioteca

In questa notizia si parla di: conti - ordine - rifà - biblioteca

Asp, cresce la rete dei servizi sociali. Conti in ordine e utile di 90mila euro - È stato approvato nella seduta del Consiglio Unione Terre e Fiumi dello scorso 5 maggio, il Bilancio consuntivo 2024 dell’ Azienda speciale Servizi alla Persona dei tre Comuni dell’Unione (Copparo, Riva del Po e Tresignana).

Il rendiconto della gestione “E’ possibile spendere tanto ma bene e tenendo i conti in ordine“ - "In tre anni abbiamo mostrato che è possibile spendere anche tanto, ma bene e tenendo i conti in ordini": il sindaco Mario Pardini è molto soddisfatto del rendiconto 2024 del Comune di Lucca che è stato presentato ieri mattina a Palazzo Orsetti.

Città Attiva: “Sanità vibonese, cala il debito ma resta il vuoto: nessun servizio in più, solo conti in ordine” - di Avv. Daniela Primerano, Avv. Francesca Guzzo, Avv. Ornella Grillo * Dopo gli ultimi eventi tragici che hanno scosso tutti e che ci hanno fatto ripiombare nello sconforto, finalmente arriva una buona notizia per la sanità vibonese.

Con i conti in ordine si rifà la biblioteca.