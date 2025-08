Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Baronissi investe sul futuro dei giovani al via il Brando PROCODE6 per tirocini Erasmus a Malta

La Sindaca Anna Petta: “Costruiamo opportunità reali per i giovani” Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno in favore dei giovani e della formazione professionale, promuovendo una nuova edizione del progetto PRO.CO.DE.6, nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ VET di cui è titolare. L’amministrazione comunale, in sinergia con otto istituti scolastici campani – tra cui l’IIS di Baronissi, il Convitto Nazionale “Torquato Tasso” e il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” – ha pubblicato un bando per l’assegnazione di borse di studio per tirocini internazionali della durata di circa sei mesi, che si svolgeranno presso aziende ed enti qualificati a Malta. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Baronissi investe sul futuro dei giovani, al via il Brando PRO.CO.DE.6 per tirocini Erasmus a Malta”

In questa notizia si parla di: baronissi - giovani - comune - sindaca

Baronissi punta sui giovani: il 12 giugno l’Aula Consiliare ospita il “Progetto Rete” per formazione e autoimprenditorialità - Un’occasione concreta per guardare al futuro con fiducia e spirito d’iniziativa. È quella offerta dal Progetto Rete, l’evento in programma giovedì 12 giugno 2025, alle ore 18:00, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Baronissi.

Baronissi, nasce lo Sportello Eurodesk: uno spazio comunale per connettere i nostri giovani alle opportunità dell’Europa - La Sindaca Anna Petta: “Era tra i punti del nostro programma elettorale. Uno spazio comunale per orientare i giovani, promuovere le politiche europee e creare opportunità concrete per il futuro”.

Certosa di #Padula aperta anche il martedì: il Comune chiede l'estensione dell’orario e l’uso gratuito di altri spazi monumentali L’Amministrazione comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, a seguito della decisione recentemente comunicata Vai su Facebook

Baronissi (SA). Raccordo Salerno-Avellino, la Sindaca Anna Petta: 'Basta rinvii, avviare subito i lavori'; Baronissi. Attivato lo Sportello Eurodesk: lo spazio informativo dedicato ai giovani; Comune di Baronissi: “La sindaca Anna Petta alla chiusura del progetto Europeo S.T.R.O.N.G.

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Basta rinvii, avviare subito i lavori sul raccordo Salerno–Avellino” - La Sindaca Petta e l’Assessore Galdi scrivono ad ANAS, MIT, Regione e Provincia: “Dopo l’ennesima tragedia, la sicurezza non può più attendere. Si legge su zon.it

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inaugurata la prima casetta del Book Crossing nella Villa Comunale” - È stata inaugurata la prima casetta del Book Crossing, denominata Libri Liberi, nella Villa Comunale “V. Come scrive msn.com