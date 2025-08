È ufficiale, dal 12 al 14 settembre, a Cento torna " Cento Bit ", la mostra di retrocomputer che, per il secondo anno, trasformerà la storica Gipsoteca Vitali di Via Santa Liberata 11a in un affascinante portale verso il passato digitale. L’evento, a ingresso a offerta libera, mira a far rivivere la nostalgia dei "diversamente giovani" con i monitor a fosfori verdi e le tastiere meccaniche, mostrando ai ragazzi di oggi come si faceva informatica decenni fa, ben prima degli smartphone, sottolineando l’incredibile evoluzione tecnologica. Il programma è ricco e coinvolgente. Venerdì 12 settembre si aprirà alle 17,30 con l’inaugurazione, seguita alle 18,30 dalla presentazione del libro "Il computer quantistico: qubits in azione" di Sisini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Computer in mostra alla Gipsoteca