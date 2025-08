Comprare casa a Bari a Lungomare Perotti-Polivalente prezzi in crescita

Nel secondo semestre del 2024 le quotazioni immobiliari a Bari hanno registrato un incremento medio del 3,7%, secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa. L’andamento riflette dinamiche differenziate tra le varie macroaree della cittĂ , con particolare vivacitĂ nei quartieri centrali e nelle zone oggetto di riqualificazione urbana. Nel centro cittĂ si osserva un aumento dei prezzi pari al 3,9%. In particolare il Borgo Antico continua ad attirare investitori interessati alla realizzazione di case vacanza o B&B. Il prezzo medio di vendita in questa zona si attesta attualmente intorno ai 2.500 €mq. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Comprare casa a Bari, a Lungomare Perotti-Polivalente prezzi in crescita

