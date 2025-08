Compensi docenti e ATA sottoscritto definitivamente il CCNI per i fondi MOF | oltre 847 milioni alle scuole TESTO

Sottoscrizione definitiva oggi, 1° agosto 2025, per il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo che disciplina l'utilizzo delle risorse del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (FMOF) per l'anno scolastico 2024-25. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scrutini e assenze dei docenti: norme, sostituzioni e compensi - Nel sistema scolastico italiano, il momento degli scrutini intermedi e finali rappresenta una fase cruciale per la valutazione degli studenti.

Maturità 2025, 91mila docenti coinvolti. L’analisi: “Compensi insignificanti per i commissari” - (Adnkronos) – La Maturità 2025 è alle porte e, per Adnkronos/Labitalia, l'Anief traccia un quadro chiaro sul coinvolgimento dei docenti nelle Commissioni di esame.

MaturitĂ 2025, Anief denuncia: compensi inadeguati per 91mila docenti - Con la maturitĂ 2025 ormai alle porte, il sindacato Anief traccia un quadro dettagliato sul ruolo e sulle difficoltĂ affrontate dai docenti nelle Commissioni.

