Comolli è tornato a parlare, toccando diversi temi anche di mercato: cosa succede in casa Juventus Da Weah e Vlahovic alla nuova Juve, Damien Comolli è tornato a parlare di calciomercato e non solo. Sta prendendo forma la nuova squadra di Igor Tudor, nonostante gli esuberi ancora da piazzare, diversi casi piuttosto spinosi ed un mercato in entrata ancora fermo a Jonathan David. Comolli in conferenza stampa (screenshot) – Calciomercato.it La nuova dirigenza bianconera, infatti, finora ha firmato a parametro zero soltanto il centravanti canadese. Poi è arrivato il riscatto di Francisco Conceicao dal Porto, in attesa di sbloccare anche Kolo Muani con il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Comolli, l’annuncio che ‘spacca’ la Juventus: “Fa venire i brividi”